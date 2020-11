Groen licht voor EU-contract voor coronavaccin van Pfizer en BioNTech: wat met de andere vaccins?

“Mensen kunnen hierdoor de indruk krijgen dat we op de duur meer vaccins zullen hebben dan er nodig zijn”, zegt Pierre Van Damme, vaccinoloog aan de universiteit van Antwerpen. “Maar je moet dit ook bekijken in zijn historische context”, gaat hij verder.

“Op het moment dat we de vorige contracten vastlegden, hadden we geen enkel idee over de werkzaamheid van die vaccins en we weten ook nog niet hoelang ze zullen werken. Misschien is het nodig dat we na één of twee jaar een herhalingsvaccin moeten geven. Dan is het zeker beter om voldoende vaccins te hebben”, aldus de professor.