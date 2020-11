Herdenking Wapenstilstand op Bist Wilrijk zonder publiek: "Heel droevig, maar het kan niet anders"

Wapenstilstand wordt meestal met heel wat plechtigheden in Antwerpen gevierd. Dit jaar zien die er door de coronamaatregelen helemaal anders uit, want publiek is niet toegestaan. Op de Bist in Wilrijk staan er bijvoorbeeld herdenkingspanelen. "Een mooi initiatief, maar toch niet hetzelfde", vinden de voorbijgangers. "Het is heel droevig, maar het kan niet anders."