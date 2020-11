Hoogspanning zorgt voor stress in Avelgem en Kluisbergen

"La boucle du Hainaut", zo zal de nieuwe leiding heten. Ze moet ervoor zorgen dat meer elektriciteit vanuit de Noordzee Wallonië kan bereiken. Na meer dan twee jaar studie en onderzoek stelt Elia een corridor met een lengte van 85 km en een breedte van 200 meter voor. “In Wallonië is de procedure al opgestart, in Vlaanderen nog niet” zegt Lode Dekimpe, schepen voor Gemeentebelangen in Kluisbergen.

In Vlaanderen begint de nieuwe de leiding aan het hoogspanningsstation in Avelgem, vlakbij de Schelde. Vandaag ligt het tracé in Kluisbergen en Avelgem nog niet vast. "Er komt zeker een openbaar onderzoek en als gemeenten zullen we zeker ook nog verder samen zitten met Elia en alles opvolgen", zegt Dekimpe. Naar schattingt duurt het nog drie jaar voor de werken kunnen starten.