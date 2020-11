Lokale apotheken zamelen verzorgingsproducten in voor dak- en thuislozen

Het BAF organiseert de inzamelactie al een paar jaar in de regio Leuven en Oost-Brabant. Omdat de actie daar een succes is, breidt de organisatie ze dit jaar uit naar de regio Halle-Vilvoorde. Daardoor wordt de volledige winteropvang in Vlaams-Brabant gedekt. Tijdens de koudste wintermaanden kunnen dak- en thuisloze mensen de nacht doorbrengen in de opvangplaatsen van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Ook worden er warme maaltijden en medische en psychologische hulp aangeboden. Door verzorgingsproducten in te zamelen wil het BAF het project mee ondersteunen.