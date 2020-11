Sinterklaas een brief sturen? Dat doe je zo

Corona of niet, Sinterklaas wil over een kleine maand maar wat graag alle kinderen verrassen. Klein en groot wil de goedheilig man natuurlijk inlichten over hun wensen en verlangens. Hoe kan dat beter dan in een speciale brief? En nu de herfstvakantie verlengd is, is er nog meer tijd om creatief te zijn.

Bpost helpt daar graag bij. Nog tot en met 27 november kunnen kinderen Sinterklaas een brief sturen via het adres Spanjestraat 1, 0612 Hemel. Dat kan helemaal gratis, een postzegel is niet nodig. Een legertje medewerkers van Bpost zamelt alle brieven in en regelt het verdere contact met Sinterklaas.

De Sint krijgt in deze periode gemiddelde 300.000 brieven. Dat zijn er veel, maar wees gerust: iedereen die een briefje, tekening of knutselwerkje stuurt, krijgt een brief en een cadeautje terug. Vergeet daarom zeker niet om je eigen adres op de enveloppe te noteren. Juffen en meesters mogen de brieven van de kinderen in hun klas ook verzamelen en in één bundel versturen.

De brief posten kan via de meer dan 2.000 speciale Sint-brievenbussen, verspreid over heel het land. Dat zijn klassieke rode brievenbussen die "verkleed" worden met een mijter en een witte baard.