Op 11 november herdenken we altijd de Wapenstilstand na de Eerste Wereldoorlog. In Ieper is er dan normaal gezien een grote plechtigheid onder de Menenpoort. In dit coronajaar kan dat niet, het is dus een kleinschalige ceremonie geworden, met de traditionele Last Post, gespeeld door één klaroener dit jaar, Tonny Desodt. Wij volgden hem deze ochtend op deze historische dag. Bekijk dat verslag in bovenstaande video.