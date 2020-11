Kleurentapijt aan station Sint-Niklaas: "Grote tekening van Sinterklaas om de stad op te fleuren"

Voor het thema moest de tapijtmaker niet lang nadenken. "Sint-Niklaas is natuurlijk de stad van de Sint. En het is nu echt de tijd van 't jaar. We konden dus niet achterblijven", lacht Vondenbusch. Maar de timing brengt ook nadelen met zich mee. "We konden geen bloemen gebruiken voor het tapijt, want die zouden het niet uithouden tot 6 december. In plaats daarvan zijn we gegaan voor natuurlijk gekleurd hout. Dat ziet er hetzelfde uit als bloemblaadjes, maar het heeft een langere levensduur."

