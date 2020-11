Kluizenkraak in Duitsland: inbrekers spoorloos met 6,5 miljoen euro

De kraak gebeurde al op 1 november, maar nu pas heeft de politie bekendgemaakt hoe groot de buit precies is. Vermoedelijk in de nacht van zaterdag op zondag konden de daders het douanekantoor van Emmerich binnendringen. Rond zes uur 's morgens hoorden getuigen het geluid van een boor. Wellicht was dat de kernboor waarmee de inbrekers een gat maakten in de kluizenkamer, vanuit een kamer ernaast.