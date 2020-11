Liveblog: Minder ziekenhuisopnames en besmettingen, maar aantal overlijdens blijft stijgen

In de Verenigde Staten is alweer een nieuw record in dagelijkse coronabesmettingen gevestigd. In 24 uur tijd kwamen er 201.961 bevestigde gevallen bij, zo blijkt dinsdagavond (lokale tijd) uit de statistieken van de universiteit Johns Hopkins.

Het record is mee te verklaren door pas gerapporteerde cijfers uit het weekend, maar toont wel de stijgende tendens van de epidemie in de VS aan. Sinds vorige week overschrijdt het aantal dagelijkse besmettingen regelmatig de grens van 100.000, voorheen ongeziene aantallen. Maandag is de kaap van 10 miljoen bevestigde besmettingen bereikt. De situatie is het meest ernstig in het noorden en het midwesten van het land.

Momenteel liggen in de VS zowat 62.000 mensen in het ziekenhuis wegens COVID-19. Ook dat is het hoogste cijfers sinds de uitbraak van corona in het land. In totaal bezweken al bijna 240.000 Amerikanen aan COVID-19, dinsdag kwamen er meer dan 1.500 doden bij.

Huidig president Donald Trump veroorzaakte meermaals controverse door zijn aanpak van de coronacrisis. Verkozen president Joe Biden heeft van de strijd tegen het coronavirus zijn eerste prioriteit gemaakt.