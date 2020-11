11 november is normaal de datum waarrond de vrijwilligers van 11.11.11 volop in het straatbeeld verschijnen. De koepel van de noord-zuid-beweging verzamelt dan geld voor ontwikkelings-samenwerking. Maar dit jaar loopt dat door corona anders. Huis-aan-huis- en straatverkoop mag niet, en dus werd er overal gezocht naar alternatieven. In bovenstaand filmpje zien we hoe ze dat doen in Hasselt.