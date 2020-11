Meer dan 15.000 vierkante meter aan onderaardse ruimtes onder Brussels Gewest

Het is Brussels parlementslid Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) die de vraag stelde in de commissie Mobiliteit van het Brussels parlement. Bevoegd minister Elke Van den Brandt (Groen) liet daarop weten dat er in totaal 15.800 vierkante meter aan ongebruikte ruimtes onder de grond van het gewest zit. Die zijn ooit gebouwd om het metronet verder uit te breiden of te gebruiken als opslagplaats. Maar dat is uiteindelijk nooit gebeurd, vertelt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit, die de metrostations beheert. "Je kan wel zeggen dat de bedenkers toen al vooruitziend te werk zijn gegaan. Maar helaas is er met heel wat ruimtes niets gedaan. Omdat er later financiële problemen waren en dus geen geld meer was voor de uitbouw."