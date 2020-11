Minder overvolle bussen na de herfstvakantie: De Lijn zet 164 extra autocars in

Het resultaat is dat er in heel Vlaanderen vanaf nu maandag 164 extra bussen zullen rondrijden en meer dan 300 ritten voor hun rekening zullen nemen. "Eigenlijk was de bedoeling dat er nog meer extra bussen zouden rijden," zegt Karen Van Der Sype, "maar de laatste aanbesteding leverde te weinig kandidaat autocarbedrijven op. Maar het is de bedoeling dat er heel binnenkort nog eens 58 bussen en 118 ritten bijkomen".