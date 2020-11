Oost-Vlaamse dansschool bouwt buitenstudio om 700 leerlingen coronales te geven

"We hebben deze plek gekozen omdat ze vrij centraal ligt voor onze leden. We hebben 8 dansscholen in Oost- en West-Vlaanderen. Hier in Oudenaarde zitten we voor iedereen op maximaal 20 minuten rijden. Dat leek ons de beste oplossing. De site waar we de buitenschool bouwen is groot genoeg om de leerlingen veilig te droppen. Ouders rijden langs de ene kant het domein op, zetten hun kinderen af en rijden dan langs de andere kant weg. Zo vermijden we ook het contact tussen de ouders", legt Minne uit.