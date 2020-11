Ketnet-wrapper Gloria doet oproep aan jongeren die ook worstelen met zichzelf: "Praat er a.u.b. over #ikbenbereikbaar"

Ketnet-wrapper Gloria Monserez roept jongeren op om in deze moeilijke coronatijden openlijk te praten over hun problemen en te luisteren naar elkaar. In het tv-programma “Vandaag” sprak ze zelf openhartig over de onzekerheid en de uitzichtloosheid die ze als jongere ervaart in deze coronatijden. “Ik hoop dat we na deze coronacrisis niet vergeten hoe belangrijk de nabijheid is van mensen zowel in het onderwijs als in het leven. Want je hebt dat nodig als persoon, hoe oud je ook bent.”