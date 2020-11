Postbode verzon klacht over fraude met briefstemmen Amerikaanse verkiezingen

De 32-jarige man beweerde eerst in een beëdigde verklaring dat de lokale postdirecteur medewerkers had opgedragen om stemmen per post die na de verkiezingsdag op 3 november werden verstuurd, van een eerdere datum te voorzien, zodat ze wel nog in aanmerking kwamen voor een telling. De beweringen speelden in de kaart van huidig president Donald Trump, die na zijn nederlaag tegen Joe Biden blijft volhouden dat er grootschalige fraude is gepleegd bij de verkiezingen en daarbij vooral briefstemmen - overwegend door Democratische kiezers gebruikt - viseert. Echte bewijzen daarvoor leverde Trump tot nu toe niet aan.

Enkele dagen geleden riep de Republikeinse senator Lindsey Graham het Amerikaanse ministerie van Justitie op om de beschuldigingen van de man uit Erie te onderzoeken. Uiteindelijk gaf justitieminister William Barr federale aanklagers maandag de toestemming om al onderzoeken te openen naar mogelijke fraude. Normaal gezien kunnen aanklagers pas in gang schieten nadat de officiële eindresultaten van de verkiezingen zijn bekendgemaakt.

"De inspecteur-generaal van de Amerikaanse post informeerde het personeel van de commissie vandaag dat ze de postbeambte vrijdag verhoord hebben, maar dat hij zijn beschuldigingen dinsdag ingetrokken heeft en niet heeft uitgelegd waarom hij een valse beëdigde verklaring ondertekende. Eerder had de postdirecteur van Erie de beschuldigingen zelf al van de hand gewezen op Facebook. "Het postkantoor van Erie heeft geen enkel stembiljet geantidateerd", benadrukte hij.