Premier Alexander De Croo wordt Warme Luisteraar: "Iedereen heeft nood aan sociaal contact, ook ik"

Veel mensen hebben in deze donkere tijden nood aan een babbel. Omdat ze eenzaam zijn. Omdat ze als mantelzorger zelf altijd klaar staan voor een ander en af en toe hun hart willen luchten. Omdat ze door een medische aandoening minder buiten kunnen komen... Daarom lanceert Radio 2 een duidelijke oproep: Heb je een beetje tijd? Heb je een telefoon? Dan kan jij warme luisteraar worden en je als vrijwilliger aansluiten bij één van de bestaande organisaties.

Niemand minder dan premier Alexander De Croo gaf zich al op om warme luisteraar te zijn. De premier draagt het initiatief dan ook een warm hart toe: "We moeten meer aan elkaar durven vragen 'hoe is 't?', maar ook omgekeerd, als het wat minder gaat, mogen we geen schrik hebben om te zeggen dat je hulp nodig hebt."

“Heel graag word ik dus warme luisteraar van Radio 2. Ik kijk er naar uit dit te doen, want iedereen heeft nood aan sociaal contact, ook ik. Ik ga deugd hebben van die babbels."

