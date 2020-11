89-jarige rusthuisbewoner Roger, twee maanden na pakkende getuigenis: "Straks herkennen de kleinkinderen ons niet meer"

"Ik dacht dat het al de derde coronagolf was eerlijk gezegd. Ik ben een beetje de tel kwijt." Aan het woord: Roger Lybaert, 89 jaar jong. Hij en zijn vrouw besloten twee jaar geleden om samen te gaan wonen in een woonzorgcentrum in Reet. "Zij woonde in een verzorgingscentrum, ik in een verzorgingsflat. In het begin was het hier allemaal reuze. Ik kwam nog eens buiten met mijn scooter".