Samana zoekt vrijwilligers om contact te houden met chronisch zieke mensen: "Het is onbeschrijflijk mooi hoe dankbaar die mensen zijn"

Els is bij Samana terecht gekomen via vrienden en was onmiddellijk verkocht. "Als je één keer met zo'n mensen in contact bent geweest, voel je de dankbaarheid. Dat is onbeschrijflijk mooi", vertelt Els. "Het zijn vaak mensen die niet meer zo goed te been zijn en bijvoorbeeld niet naar de winkel kunnen. Dat kunnen wij dan in hun plaats doen."