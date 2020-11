Straat in Retie viert toch Sint-Maarten: "Zoveel mogelijk lichtjes aansteken"

In september werd al aangekondigd dat de Sint-Maartensvuren niet ontstoken gingen worden. "De hele buurt verzamelt al weken op voorhand snoeihout. Iedereen komt daar samen voor een hapje en een drankje", vertelt Sannen. "De opbouw naar het kampvuur is heel leuk, want dan spelen de kindjes ook samen op de hoop met hout. Het verenigt de buurt eigenlijk. We vinden het dus heel jammer dat het niet kan doorgaan."