Trump wint Alaska, maar dat verandert niets aan de verkiezingsuitslag

De Amerikaanse president Donald Trump is door verschillende Amerikaanse en internationale media uitgeroepen tot de winaar van de presidentsverkiezingen in Alaska. Onder meer CNN, ABC, NBC, AP en Reuters duiden Trump aan als winnaar in de noordelijke staat.

Dat brengt Trump op een totaal van 217 kiesmannen in het hele land. Joe Biden mag op dit moment 279 kiesmannen op zijn naam schrijven, negen meer dan de 270 die nodig zijn om de presidentsverkiezingen te winnen. De media riepen Joe Biden dan ook uit tot winnaar, zoals dat in de Verenigde Staten gebruikelijk is.

Al betwist President Trump die officieuze verkiezingsuitslag. Hij beweert dat het Democratische kamp fraude heeft gepleegd en dat hij de echte winnaar van de verkiezingen is. Op dit moment lopen er in verschillende staten rechtszaken die zich zullen uitspreken over die fraudeclaims.

Bekijk hieronder in welke staten Biden en Trump tot winnaar uitgeroepen zijn en lees verder onder de kaart.