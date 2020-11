Tuktuk brengt soep naar eenzame ouderen in Jette

Momenteel brengen vrijwilligers bij zo'n twintigtal senioren elke week verse soep. Maar dat aantal is aan het groeien, merkt Deruyver op. "Intussen komen er ook buren bij op de lijst, of mensen wat verderop in de straat. Je merkt dat de eenzaamheid heel groot is. Dat het misschien zelfs wordt onderschat. Het feit wij dan naar de mensen toegaan en dat contact onderhouden doet veel. "

En de soep zelf? Die is gratis. Net als de babbels. "De dag voordien schenkt een lokale biowinkel de groenten die niet verkocht zijn. Daardoor hoeven we dus niets te vragen. En blijft het ook altijd een verrassing tot de laatste moment wat de soep van de dag is", aldus Deruyver.