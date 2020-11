Tweede Corona Cooking Survey van de UA: "Zullen we met kerst onze familie of vrienden nog wel kunnen zien, en kunnen we nog steeds samen eten?"

De Universiteit Antwerpen lanceert voor de tweede maal een grootschalige Corona Cooking Survey, een enquête die de impact van de pandemie op ons kook- en eetgedrag in kaart wil brengen. UA doet dat in samenwerking met UGent, KULeuven en 27 andere universiteiten wereldwijd. Een van de belangrijkste vragen is nu hoe mensen denken over hun eettradities tijdens de feestdagen. De enquête peilt ook naar ons mentaal welbevinden, lichaamstevredenheid na een corona kilo meer of minder en de rol van mediaberichtgeving over voeding.