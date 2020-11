Tweede jaar op rij geen carnaval in Halle: "Nog nooit gebeurd sinds WO II"

Tijdens de eerste lockdown in maart van dit jaar kon het carnavalsfeest in Halle niet doorgaan. En ook voor volgend jaar ziet het er niet goed uit. De traditionele start op 11 november is dan ook een trieste dag voor de vele carnavalsgroepen in Halle. Ook voor de ex-prinsen die zich verenigen bij 'De Prinsen van Tastendeuvel'. Chris De Greef: "Het is een lege dag vandaag. De eerste 11de november zonder de start van het carnavalsseizoen. Dat is al van de Tweede Wereldoorlog geleden. En een groot gemis. Want carnaval is zoveel meer dan je verkleden. Het sociale aspect is het allerbelangrijkste. Die drie dagen carnaval zijn de kers op de taart. Maar de tijd die we in de hangaar doorbengen als we de wagens in elkaar steken, of op café zitten voor de vele vergaderingen, en de repetities, dat is voor ons carnaval", vindt De Greef.