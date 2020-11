Voltallige pro-democratische oppositie Hongkong neemt ontslag

"We komen op voor het volk in Hongkong en voor democratie, om een autoritaire regering te bestrijden", zei Wu Chi-wai, voorzitter van de Democratische Partij. De vier parlementsleden werden uitgesloten, nadat het Chinese Volkscongres, dat is het Chinese parlement, een nieuwe resolutie had aangenomen.



In die resolutie staat dat parlementsleden hun zitje moeten inleveren, zonder een gerechtelijk vonnis, als ze pleiten voor de onafhankelijkheid van Hongkong, de nationale veiligheid in het gevaar brengen of buitenlandse krachten helpen om zich te mengen in binnenlandse aangelegenheden, aldus staatspersbureau Xinhua.