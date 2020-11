Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken geeft toe dat bedenkingen bij corona-app ongegrond waren

Nochtans weet de Belgische overheid helemaal niet waar je bent geweest als je de Coronalert-app geïnstalleerd hebt. De app registreert via Bluetooth welke gsm er de laatste tijd dicht in de buurt is geweest bij een andere gsm met de app. De info die de app bijhoudt is een anoniem lijstje van cijfers die telefoontoestellen voorstellen, en dus geen namen of telefoonnummers. De overheid weet dus niet wie met wie in contact is gekomen.