Koepel Vlaamse zorginstellingen klaagt "discriminatie" tegenover federaal zorgpersoneel aan: "Er dreigt een leegloop" 

Het Vlaamse zorgpersoneel voelt zich benadeeld tegenover het ziekenhuispersoneel en de thuisverpleegkundigen, die onder de federale regering vallen. Net als de federale regering had ook Vlaanderen meer geld beloofd, maar dat Vlaams geld is er nog altijd niet. Zorgnet Icuro, de grootste zorgkoepel in Vlanderen, waarschuwt voor een leegloop bij het Vlaams zorgpersoneel, dat vooral in woonzorgcentra werkt.