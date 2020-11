Wie adopteert Babette het hangbuikzwijn? Gentse dierenkliniek zoekt nieuwe thuis voor dier van meer dan 100 kilo 

De faculteit zoekt nu al een adoptiefamilie om zo een ideale plek te vinden als Babette mag vertrekken. "We moeten de toestemming van het gerecht afwachten want er kan nog altijd iets veranderen maar we nemen die tijd om een goede plek te zoeken."

"Het liefst zouden we Babette ergens onderbrengen waar er veel plaats is en er ook een ander hangbuikzwijn woont. De dieren hebben graag gezelschap, het is niet anders dan bij mensen", zegt Gasthuys. "Mensen met een proper gazon stellen zich beter geen kandidaat want een hangbuikzwijn wroet alles door elkaar."