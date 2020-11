Winkeluitbater die geen huur wilde betalen tijdens de lockdown krijgt gelijk van de rechter

Betekent dat nu dat ook andere winkeliers naar de rechtbank kunnen stappen, om hun huurgeld voor de lockdownperiode terug te vragen? "Nee, zo ver is het nog lang niet", vertelt advocaat Evrard. "De verhuurder heeft nog enkele weken om in beroep te gaan tegen deze uitspraak. En mogelijk oordeelt een rechter in beroep er anders over. Dus het is afwachten hoe dit uiteindelijk zal aflopen."