Annick lag 218 dagen in het ziekenhuis met COVID: "Mijn gezin heeft me terug, maar ik ben niet meer dezelfde"

Annick Moyaerts raakte dit voorjaar tijdens de eerste coronagolf besmet op haar werk. Ze was zorgkundige in een woonzorgcentrum. "Toen liep er echt van alles mis. Wij hadden geen mondmaskers, geen beschermende kledij, er was niets voorradig. Wij zijn zogezegd de helden, ik heb daar moeite mee. Ik moet niet bejubeld worden om mijn job te doen, ik moet mijn job adequaat kunnen doen. En dat was in maart niet het geval."

Ook de andere gezinsleden kregen COVID, maar Annick werd zwaar ziek en moest naar het ziekenhuis. "Ik had het zo benauwd dat ik dacht "Voor hetzelfde geld kom ik nooit meer terug thuis". Dat is heel beangstigend om je kinderen en je echtgenoot achter te laten."

Het werd een lange lijdensweg. "Ik heb in totaal 218 dagen in het ziekenhuis gelegen", vertelt Annick. "Dat is begonnen op de gewone COVID-afdeling, dan op intensieve. Daarna hebben ze mij overgeplaatst naar Genk, waar ik vijf weken in coma heb gelegen en dan nog een tijdje op intensieve. Ten slotte ben ik terug naar Sint-Truiden gebracht, waar ik nog even op intensieve heb gelegen en daarna op de revalidatieafdeling."