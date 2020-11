Vlamingen verzorgen graven van Britse soldaten van wie de familie door corona moest thuisblijven

“Voor mijn herdenkingsproject "A Message in a Poppy" bezoek ik de begraafplaatsen al jaren. Als ik kapotte of weggewaaide herdenkingsitems aantref, plaats ik die terug of voer ik herstellingen uit. Dat is sterker dan mezelf. Ik kan geen zaken kapot laten liggen die mensen maakten om hun geliefden te eren. Op Buttes New British Cemetery in Zonnebeke heb ik bijvoorbeeld een gebroken gedenkplaat gelijmd en gerestaureerd. De begraafplaatsen liggen er nu verlaten bij, maar de Commonwealth War Graves Commission verdient een pluim voor haar piekfijn onderhoud, ook in deze moeilijke coronatijden.”