3.000 zorgverleners in Antwerpen krijgen gratis ontbijt

Donderdagochtend zitten Jordi Schellens en zijn kompaan Wisse Nieuwenhuis al vroeg op de fiets om gratis ontbijt uit te delen aan 3.000 zorgverleners van de GZA-ziekenhuizen in Antwerpen. De twee hebben sinds de eerste lockdown in maart een bedrijf opgericht dat ontbijt in de brievenbus levert.