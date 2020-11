Corona-uitbraak in Genks woonzorgcentrum: 34 bewoners besmet 

34 van de 87 bewoners van de Olijfboom zijn intussen besmet, meldt Het Belang van Limburg. "Dat zijn relatief veel voor ons woonzorgcentrum", vertelt directeur Ronnie Leeters. "Iets meer dan een derde is besmet. We zijn vooral geschrokken van hoe snel het gegaan is. De situatie wordt al een aantal maanden continu gemonitord, maar deze uitbraak hadden we niet verwacht."

Het personeel van het woonzorgcentrum heeft afgelopen week op sneltempo een covidafdeling moeten voorzien. Die bedraagt de hele tweede verdieping. "We waren beter voorbereid dan in maart bij de eerste uitbraak van corona", vertelt de directeur. "Maar op de omvang van de uitbraak, daar waren we net iets minder goed op voorbereid. De covidafdeling die we op papier klaar hadden staan, was maar voor tien patiënten. De besmettingen waren verspreid over de drie verdiepingen van ons woonzorgcentrum, dus dat had vorige week een hele verhuis tot gevolg. We hebben toen op een halve dag 22 bewoners van kamers gewisseld."

Het woonzorgcentrum kan gelukkig op heel wat hulp van buitenaf rekenen. "Het Ziekenhuis Oost-Limburg is onmiddellijk te hulp geschoten. Zij hebben coronatesten aangeleverd, en hebben geholpen met de inrichting van de covidafdeling. Ook andere woonzorgcentra van Integro helpen waar ze kunnen, en na een oproep hebben op twee dagen 51 vrijwilligers zich aangemeld om kosteloos te komen werken in het woonzorgcentrum. We staan dus zeker niet alleen", vertelt Leeters. Zelfs Defensie springt vandaag in de bres. "Zij leveren ambulanciers en logistieke medewerkers. Vandaag doen die een professionele ontsmetting van een aantal ruimtes en ze geven ons advies op vlak van hygiëne. Het is een grote geruststelling dat dat hele netwerk rond ons zich onmiddellijk inzet om ons te helpen."

Deze uitbraak lijkt een van de eerste grote uitbraken in woonzorgcentra in Limburg tijdens de tweede golf. "Toch bereiken er mij ook wel verhalen van andere woonzorgcentra die op dit moment ook getroffen worden door het coronavirus"", voegt Leeters nog toe. "Een ander woonzorgcentrum in de buurt telt een 26-tal besmettingen."