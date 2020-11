80 uitgeprocedeerde Salvadoranen  keren vrijwillig terug, staatsecretaris Mahdi: "Duurzamer en goedkoper dan gedwongen terugkeer"

In het nieuwe regeerakkoord staat uitdrukkelijk dat er meer ingezet moet worden op vrijwillige terugkeer, naast gedwongen terugkeer. Of er meer middelen voor die vrijwillige terugkeer worden vrijgemaakt, is nog niet duidelijk.

De nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) was vandaag aanwezig op Brussels Airport en legt alvast uit waarom hij voorstander is van vrijwillige terugkeer: "Omdat dat veel duurzamer is, ze worden overtuigd een toekomst op te bouwen in hun land van oorsprong. Vrijwillige terugkeer is ook veel goedkoper dan gedwongen terugkeer en komt dus iedereen ten goede."