André Vermeulen met pensioen: "Meerdere keren nachtmerrie gehad dat ik zelf moest zingen op het Eurovisiesongfestival"

Hoe de Eurovisiekoorts begon? "In 1967, op mijn elfde, keek ik voor het eerst naar het Eurovisiesongfestival, toen ik bij een tante logeerde die een winkel met sigaren en sigaretten had. Thuis hadden we nog geen televisie. Het was voor mij een openbaring dat al die landen in hun eigen taal zongen. Louis Neefs zong "Ik heb zorgen" en de winnaar was Sandy Shaw met "Puppet on a string", echt een lied voor een kind van elf. ‘s Anderendaags luisterde ik al intensiever naar de radio om dat lied opnieuw te horen. Het was een fantastische periode om muziek te leren kennen. Mijn belangstelling was veel ruimer dan Eurovisiesong. Aretha Franklin stond in de hitparade, stel je voor!"