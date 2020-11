Mensen in armoede door corona blijven onder de radar: "Het moeilijkste aan weinig geld hebben, is hulp vragen"

“We merken dat steeds meer mensen die het vroeger relatief goed hadden, nu in de miserie belanden", zegt Cindy Van Geldorp van het Netwerk tegen Armoede. Ze is ervaringsdeskundige. "Bij onze 58 verenigingen zien we voorlopig niet meer volk over de vloer, behalve een stijgende vraag naar noodhulp en voedselpakketten. Met de winter voor de deur vrezen we dat heel wat daklozen en mensen zonder papieren letterlijk in de kou blijven staan."

Wie het al moeilijk had voor de coronacrisis, heeft het nu nog moeilijker. Maar er is ook een steeds groter wordende groep mensen die tijdens de coronacrisis in financiële moeilijkheden is beland.