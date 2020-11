Automaat met levend visvoer erg populair tijdens lockdown: “Niet vaak welkom in de gezinskoelkast en altijd beschikbaar”

Nu veel winkels gesloten zijn, zijn automaten erg populair. Van drankautomaten tot maaltijdautomaten, maar ook juwelenautomaten en andere automaten doen het goed. Hengelsport Lisarde in Waregem heeft een automaat met vismateriaal staan. “Er zit ook visvoer in”, zegt zaakvoerder Olivier Lisarde. “Voor veel vissers is dat heel handig. De automaat is gekoeld, want er zit ook levend aas in. Maden, regenwormen en larven zijn thuis niet altijd welkom in de koelkast. Onze automaat is 24 uur op 24 uur beschikbaar. Dat is handig voor mensen die ’s avonds laat beslissen om de volgende ochtend te gaan vissen."

Lisarde heeft de automaat al een tijdje. “We hebben die nu een goed jaar. Er werd al veel gebruik van gemaakt, maar nu lokt hij ook nieuwe klanten voor onze winkel. Ik moet de automaat elke dag bijvullen. Het aas kan er 4 tot 5 dagen inzitten. Maar zo lang zitten ze er dus nooit in”, zegt Lisarde.