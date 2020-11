Bart Kerremans: "Trump plant geen staatsgreep, maar zal verlies nooit toegeven"

Er mag dan geen staatsgreep gepland zijn, toch is de huidige situatie de zwaarste stresstest van het Amerikaanse systeem sinds het einde van de burgeroorlog. Gaat men een man die verloren heeft maar zich vastklampt aan de presidentiële stoel wegkrijgen? "De grote verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de Republikeinse leiders. Zij zullen hem op een bepaald moment moeten zeggen: Mr. president, it's over and out."