Betalen particulieren straks meer belastingen op huurinkomsten uit Belgisch vastgoed?

Hoe ons land de discriminatie moet wegwerken, legt het Hof niet op. Het percentage van Belgen dat vastgoed verhuurt in het buitenland, is nog geen 2 procent. In theorie lijkt het het eenvoudigst om hun belastingen op de huurinkomsten in de toekomst ook te gaan berekenen op basis van het kadastraal inkomen. Alleen zou dat in de praktijk niet echt een haalbare kaart zijn.

Een realistischere oplossing is dat de belasting op de huurinkomsten van binnenlands vastgoed op eenzelfde manier zou berekend worden als bij buitenlands vastgoed: op de reële huurinkomsten dus. Gevolg is dan wel dat een veel grotere groep Belgen dat in zijn portemonnee gaat voelen én het fiscaal niet noodzakelijk interessanter is om te investeren in vastgoed in België dan elders binnen de EU. Een heet hangijzer dus dat onze regering, in al uitzonderlijk moelijke tijden, zo snel mogelijk moet zien op te lossen.