Beroepsorganisatie luidt de alarmbel: "Zorgkundigen zijn de uitputting nabij"

Daarom vraagt Cappelier ook dat vrijwilligers zich melden. "Je kan gewoon contact opnemen met een woonzorgcentrum in je buurt. Of je kan intekenen op de verschillende initiatieven zoals van het Rode Kruis, Help De Helpers, Help De Helden en Vlaanderen Helpt. Er zijn verschillende fora waar mensen zich kunnen registreren als ze willen helpen."