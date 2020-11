Verkozen VS-president Joe Biden kiest ervaren Ron Klain als stafchef Witte Huis

Ron Klain en Joe Biden kennen elkaar al een lange tijd. In 1989 toen Biden senator voor de staat Delaware was, werkte Klain al voor hem. Klain is ook een bekend gezicht binnen de Democratische partij. Hij was in de jaren 90 de stafchef van vicepresident Al Gore onder president Bill Clinton. Later was hij ook twee jaar de stafchef van Biden toen die vicepresident was onder president Barack Obama. Klain vervoegde begin dit jaar het campagneteam van Biden en was een van zijn belangrijke adviseurs.