Burgemeester Steenokkerzeel over extra bussen De Lijn: "Maatregel komt te laat"

"Dat De Lijn nu extra bussen inzet is goed", vindt Ryon. "Maar we zijn nu al eind november. Dit had meteen vanaf begin september moeten gebeuren. We hebben veel tijd verloren. En we weten ook nog niet of er in onze gemeente versterking komt (De Lijn maakt pas donderdagavond bekend welke lijnen versterking krijgen, red.) en hoe lang De Lijn dit zal kunnen volhouden. Maar goed, beter laat dan nooit", zegt Ryon. "Alles wat we kunnen doen om de kinderen veilig naar school te brengen, is welkom", besluit de burgemeester.