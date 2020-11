Cafébazin en oudste inwoonster "Klein Rusland" in Zelzate overleden: "Ze was bijna 100, net als de wijk zelf"

Martha De Block was met haar 99 jaar bijna net zo oud als "Klein Rusland" in Zelzate. Ze was er jarenlang cafébazin van "Het Brakske" en kende het reilen en zeilen er op haar duimpje. "Klein Rusland" was in de gloriejaren een erg levendige volksbuurt. De wijk werd na de Eerste Wereldoorlog ontworpen en gebouwd als een zogenaamde tuinwijk. Dat betekent dat er niet te hoog werd gebouwd en dat er ook groen voorzien was tussen de huizen.

De Block was één van de laatste getuigen die de hoogdagen van de wijk kon navertellen. In haar feestzaal werd menig trouw- of verjaardagsfeest gehouden. De Block woonde tot op het einde van haar leven thuis, in haar "Klein Rusland". Enkele maanden geleden werd ze door het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet bij het eeuwfeest van de wijk.