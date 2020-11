Camera’s aan P+R Melsele na 2 jaar nog niet geïnstalleerd: “Het komt in orde, wanneer is nog onduidelijk”

Wanneer de camera’s nu effectief in Melsele zullen hangen, is onduidelijk. “Het is moeilijk om de timing vast te leggen”, verduidelijkt Hulhoven. “De projectleider is er op uitgekomen dat er intussen nieuwe technologieën zijn op vlak van de camera’s en die wil hij graag onderzoeken. Hij wil kijken of er vandaag misschien betere camera’s op de markt zijn dan 2 jaar geleden. Pas als dat onderzocht is, kunnen we communiceren over een nieuwe timing.”