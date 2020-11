Cameraschild in Geraardsbergen en Lierde vanaf de zomer: “Via nummerplaten zien we wie iets mispeutert”

“Er komen ANPR-camera’s in de omgeving die 24 op 24, 7 dagen op 7, elk kenteken zullen scannen”, gaat Soetens verder. ANPR staat voor automatische nummerplaatherkenning. “De gescande nummerplaten worden geconnecteerd met een databank waarin we kunnen zien of er verkeersbelasting is betaald . We krijgen ook een melding als iemand een strafblad heeft. Zo hopen we niet alleen de verkeersveiligheid te verhogen maar ook de criminaliteit aan te pakken.”