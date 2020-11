Club Brugge wint internationale prijs met kinderboek: "Een erkenning voor onze sociale inzet"

Het boek is een enorm succes. "Het is al 55.000 keer online gelezen en er zijn in eerste druk 5.000 exemplaren uitgedeeld aan jonge supportersclubs, bibliotheken, maar ook aan scholen", vervolgt Gheysen. "Het is de bedoeling dat supporterende ouders dit boek voorlezen aan hun kinderen en hen zo de juiste "voetbalwaarden" bijbrengen.

"We zijn bijzonder trots op de prijs. De "More than football Award 2020" is zowat de Champions League onder de prijzen voor maatschappelijke initiatieven binnen het internationale voetbal", glundert Gheysen. "Meer dan 100 andere voetbalclubs hebben gestemd."

Je kan het boek "De beer en zijn sjaal" hier ook digitaal lezen.