Decorbouwers richten pop-up studio Sinterklaastelevisieshow in na coronawerkloosheid: "Blij dat Sint ons werk geeft"

Om zo'n televisieproductie en de accomodatie in elkaar te steken zijn veel creatieve en technische handen nodig. Het decor in de studio moet vakkundig opgebouwd worden, en daar zijn decorbouwers voor nodig. Bram Scheirs is een van hen, hij is blij met het werk dat de Sint hem nu geeft: "Deze periode is al heel zwaar geweest voor mensen zoals ons, die werken in de audiovisuele sector. Onze eigen omzet is maar 10 procent meer van wat het was. Gelukkig hadden we nog een beetje reserve, maar het is echt heel zwaar geweest tot nu toe." (lees verder onder de foto)