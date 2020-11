Diensten intensieve zorg houden hart vast: "Een derde golf? Die kunnen we niet meer aan"

"Vergeet niet dat het echt nipt geweest is. We hebben officieel wel 2.000 bedden, maar als je het allemaal goed wil doen, reken je beter op 1.500 bedden. Nu zit het zo goed als vol", zegt Benoit, die ook een derde golf vreest. Al kijkt hij vooral in de richting van de scholen. "Als we over drie of vier weken op pakweg 700 patiënten zitten en we krijgen dan een derde golfje, dan zal de piek niet te snel mogen komen. Dan moeten we snel ingrijpen."