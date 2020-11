Drukke Noord-Zuidverbinding krijgt veilige fietsbrug in Helchteren

Op de fietsbrug is het nog even wachten, de aanleg begint na de zomer van volgend jaar. Maar de Werkvennootschap die het complex project rond de Noord-Zuid begeleidt, pakt vandaag al uit met foto's en een animatiefilm van de toekomstige fietsbrug.

Het is een van de vele zogenaamde quick-wins die de Vlaamse regering zo snel mogelijk wil laten uitvoeren. Ze moeten de leefbaarheid verhogen in afwachting van een definitieve oplossing voor de mobiliteitsproblemen rond de Noord-Zuidverbinding. Daarop is het nog heel wat jaren wachten, momenteel loopt er een openbaar onderzoek over drie mogelijke oplossingen.