Frank Vandenbroucke na Pano: "Fonds voor Medische Ongevallen hervormen, slachtoffers mogen niet in de kou blijven staan"

Volgens Frank Vandenbroucke is het duidelijk: het Fonds slaagt er niet in zijn doelstellingen te halen, en dat was ook al de conclusie van een audit van het Rekenhof. Vandenbroucke wil orde op zaken stellen, en heeft die intentie ook opgenomen in zijn pas opgestelde beleidsplan.

"We kunnen ons daar niet mee verzoenen", zegt de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, "en zullen op korte termijn actie ondernemen. De slachtoffers mogen niet in de kou blijven staan. Er moet een duidelijker communicatie komen, de doorlooptijd moet omhoog, er moet sneller zekerheid komen en de betrokkenheid van de zorgverleners is voor verbetering vatbaar."

Vandenbroucke gaat nu samenzitten met het beheerscomité van het Fonds, "voor een plan van aanpak dat tot een blijvende verbetering moet leiden."