Friends-acteur Matthew Perry: "Reünie naar begin maart verzet"

“De Friends-reünie wordt verzet naar begin van maart. Het ziet ernaar uit dat er een druk jaar zit aan te komen. En zo hebben we het graag”. Dat goede nieuws voor “Friends”-fans meldt Matthey Perry, Chandler in de reeks, op Twitter. Onduidelijk is of hij nu doelt op de opnames van de reünie-special of op de uitzenddatum ervan.